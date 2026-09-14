Цього тижня Марк Карні в Європі зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн

Канада обговорює можливість підтримати кредит Європейського Союзу для України на 90 млрд євро. Суму внеску планують оголосити до жовтня. Про це 13 вересня повідомила газета Financial Times з посиланням на співрозмовників, обізнаних з переговорами.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні прагне встановити тісніші трансатлантичні зв’язки, щоб зменшити залежність своєї країни від США. За словами співрозмовників медіа, Канада та Євросоюз сподіваються домовитися про розмір внеску Оттави до кредиту до саміту ЄС, який відбудеться в Монреалі наприкінці жовтня.

Цього тижня Карні вирушить до Європи, де зустрінеться з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Після цього він, як очікується, полетить до Ліверпуля, щоб зустрітися з новим прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Зараз Велика Британія є єдиною країною поза ЄС, яка долучилася до 90-мільярдного кредиту для України.

За даними FT, Канада сподівається домовитися й про інші угоди з ЄС, оскільки вона шукає підтримки у своїй торговельній війні зі США.

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Карні після приходу до влади взяв курс на диверсифікацію міжнародних зв’язків Канади. Він прагне об’єднати так звані середні держави, які могли б стати альтернативою світовому порядку, орієнтованому переважно на США.

Водночас чиновники ЄС заявили, що не можуть запропонувати Оттаві такі самі відносини, як країнам, що вносять внески до бюджету Євросоюзу за доступ до ринку, наприклад Норвегії та Швейцарії.

Експерти зазначили, що стандарти Канади ближчі до стандартів США через залежність країни від цього ринку. Щорічний обсяг торгівлі Канади зі США становить приблизно 620 млрд євро, а обсяги торгівлі Канади з Європою – близько 130 млрд євро.

Нагадаємо, 22 серпня США ввели 50% мита на деякі канадські товари загальною вартістю близько 20 млрд доларів. Це сталося після того, як представники обох країн не змогли укласти нову торгівельну угоду. Своєю чергою Марк Карні пообіцяв запровадити дзеркальні мита у відповідь на дії США.