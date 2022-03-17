У Канаді почала діяти тимчасова міграційна програма для українців, які рятуються від війни.

Нова програма дає право українцям три роки жити та працювати або навчатися в Канаді. Претендувати на участь у ній можуть усі громадяни України та їхні близькі родичі будь-якого громадянства. Охочі мають подати просту електронну заявку та здати біометричні дані в будь-якому візовому центрі Канади. Весь процес отримання візи буде безкоштовним та займе не довше двох тижнів,

пише «Укрінформ» з посиланням на канадське міністерство імміграції.

Взяти участь у програмі можна навіть за відсутності чинного паспорта. У такому разі Канада видаватиме одноразовий проїзний документ.

Участь у програмі відкрита й для тих українців, які вже перебувають у Канаді за туристичними візами та хочуть продовжити своє перебування чи отримати дозвіл на роботу або навчання.

У міністерстві імміграції Канади наголосили, що програма не передбачає надання статусу біженця або громадянства Канади. Однак охочі переїхати до Канади назавжди можуть скористатися чинними федеральними та провінційними міграційними програмами.

Уряд Канади також створив спеціальний сайт, на якому охочі канадські роботодавці можуть залишати вакансії для українців.

До слова, спеціальні умови для українських біженців створив також Європейський Союз. За цією програмою, українці можуть отримати у ЄС тимчасовий захист на один рік з можливістю подовження цього терміну. Статус біженця при цьому отримувати не потрібно. Детальніше – у нашій статті.

До слова, з 24 лютого – дня початку російсько-української війни – з України виїхали понад 3,1 млн людей, 90% з яких становлять жінки і діти.