Речник президента Польщі висловився проти розсекречення даних про військову допомогу Україні

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували рішення міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша розсекретити дані про військову допомогу Україні, яку надавали від початку повномасштабного вторгнення. На думку речника президента Польщі Рафала Лескевича, ця інформація не має бути публічною. Про це він сказав в ефірі польського телеканалу Polsat News.

Рафал Лескевич заявив, що інформація про військову допомогу Україні не повинна оприлюднюватися. Він назвав рішення про розсекречення даних безвідповідальним, а також звинуватив міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша та прем'єр-міністра Дональда Туска в намірі маніпулювати чутливою інформацією, щоб відволікти суспільство від інших важливих тем.

«Це непублічна інформація, її не слід оприлюднювати… Чи Міноборони, пан міністр Косіняк-Камиш, а насправді пан прем’єр-міністр Дональд Туск, бачачи, що відбувається в коаліції, бачачи чергові скандали, які викривають журналісти, вирішили скористатися моментом і спробувати відвернути увагу від цієї теми. [...] Цей скандал розігрується виключно для того, щоб протягом наступних кількох днів громадська думка була зайнята обсягом і видом допомоги, яку ми надали Україні з початку війни, починаючи з 2022 року», – зазначив Рафал Лескевич.

Крім того, Рафал Лескевич звернув увагу на те, що інформацією про обсяги наданої Україні військової допомоги зацікавлена російська розвідка.

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«Давайте не будемо полегшувати їм (російським розвідникам, – ред.) діяльність, розкриваючи інформацію, яку раніше було б важко отримати з так званих відкритих медіаджерел», – наголосив Рафал Лескевич.

Зауважимо, що у жовтні 2027 року у Польщі мають відбутися парламентські вибори. Виборці обиратимуть 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів. Основними конкурентами на виборах є коаліція прем'єр-міністра Дональда Туска («Громадянська коаліція») та опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS). У березні 2026 року «Право і справедливість» висунула колишнього міністра освіти та науки Пшемислава Чарнека своїм кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Нагадаємо, віцеспікер Сейму Польщі та співголова партії «Конфедерація свободи й незалежності» Кшиштоф Босак заявив, що у березні польський уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі для системи протиповітряної оборони Patriot.

У неділю, 6 липня, на тлі цієї заяви міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що наказав розсекретити інформацію про всю військову допомогу, яку країна надала Україні від початку повномасштабного вторгнення.