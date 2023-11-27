Священики Роман Гром та Іван Гальо закликають долучатися до акції усі конфесії

Священики та капелани з Львівщини оголосили про старт святкової акції «Різдвяні пташки», в якій закликають створювати вертепи та колективи для колядування і, відповідно, збору грошей на дрони для військових. Таку ідею 26 листопада запропонував священик із Самбірщини Роман Гром і капелан 80-ї бригади Іван Гальо. Вони закликали об’єднувати зусилля для благодійності і створювати якомога більше колективів, незалежно від релігійної конфесії.

«Звідусіль, зокрема від військових, чуємо про постійну величезну потребу в дронах. Отож ми з військовим капеланом о. Іваном Гальом оголошуємо різдвяну акцію “Різдвяні пташки”. Мета – об’єднати найбільшу кількість вертепів і коляд навколо збору коштів і закупівлі дронів, зокрема для 80-ї бригади», –повідомив Роман Гром.

За задумом, після збору коштів всі вертепи зберуться в одному місці, щоб встановити рекорд України з наймасовішого з’їзду вертепів.

Роман Гром озвучив плани акції «Різдвяні пташки»:

організовуєтесь у вертеп або коляду,

пишете в коментарях або в приватні повідомлення на сторінці «Різдвяні пташки» в соцмережах про підтримку акції,

отримуєте Вифлеємську зірку, яку ми вам надішлемо поштою

колядуєте-вертепуєте,

перераховуєте заколядовані кошти на рахунок громадської організації, звідки буде проводитись закупівля дронів.

Після того цілу вертепну команду запрошують на наймасовіший з’їзд вертепів для встановлення рекорду України.

«Давайте заколядуємо так, щоб наступне Різдво всі наші воїни зустрічали вдома!», – закликав о. Роман Гром.

До слова, о. Іван Гальо є капеланом львівської 80-ї бригади. Він наголосив, що дронів на фронті критично не вистачає і в них є велика потреба: «Закликаємо кожно з вас, хто бажає перемоги Україні, долучитись. Хто збереться в цей різдвяний час за столом, зрадіє, що також доклався до цього. А наші хлопці там будуть пришвидшувати перемогу».

Нагадаємо, торік Роман Гром організував 12 вертепів, які зібрали кошти на два автомобілі для ЗСУ.