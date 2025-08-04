Поліцейського затримали під час отримання 1,2 тис. доларів хабаря

Рівненський міський суд виніс вирок капітану поліції Олександру Гуцу, який за хабарі не знаходив оголошених у розшук військовозобов’язаних. За скоєне обвинуваченому призначили 17 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах протягом року.

Як йдеться у вироку від 28 липня, до безпосередніх обов’язків правоохоронця зі Здолбунова входив розшук чоловіків, які ухилялися від проходження військової служби. Встановленим ухилянтам він пропонував угоду – за 1,2 тис. доларів вказати у документах про невдалі результати пошуку. В іншому разі їх мали затримати та доставити до ТЦК.

«Один із таких ухилянтів, який змінив свою думку і вже планував піти на службу, звернувся до ДБР», – повідомили правоохоронці.

Працівники ДБР затримали правоохоронця 10 березня 2025 року, коли він отримував хабар від одного з військовозобов’язаних в автомобілі Ауді А6. Олександр Гуц розповів у суді, що шкодує про вчинене. Просив призначити мінімальне покарання та врахувати, що на його утриманні перебуває двоє малолітніх дітей та батько пенсійного віку, який потребує постійного догляду.

Суддя Марʼян Головчак визнав поліцейського винним в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному із вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України) й призначив 17 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах протягом року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.