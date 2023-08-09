Касетні боєприпаси, які Україні передали США, «надали імпульсу» контрнаступальній операції Сил оборони і прискорили рух українських військ. Про це йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

Як зазначили у WSJ, великі мінні поля і переважаюча авіація росіян були проблемою для українського контрнаступу і сповільнювали просування українських військових. Надані США касетні боєприпаси у поєднанні зі зміною тактики дозволили українським військам у деяких місцях просунутися у межах досяжності основних рубежів оборони Росії.

«Касетні бомби – це три постріли, і дерева повністю руйнуються», – зазначив один із військових на ім'я Олександр, додавши, що «навіть якщо ви трохи промахнетеся, ці боєприпаси однаково спрацюють».

Водночас командир розвідувальної роти капітан Анатолій Харченко наголосив, що касетні бомби є досить ефективними, але росіяни «глибоко закопалися і швидко навчаються». За його словами, ворожі траншеї можуть бути глибиною понад 2 метри, а окупанти пристосовуються, розосереджуючи свої війська, щоб уникнути великих втрат.

За даними WSJ, касетні снаряди українська армія використала, зокрема, у районі Роботиного на Запоріжжі. Там українські бійці опинилися під шквальним вогнем росіян і вже планували відійти, коли командування ухвалило рішення застосувати цю зброю. Після цього на російських радіоканалах «почули хаос».

Також для збереження вже наявної техніки у червні українська армія змінила тактику – тепер піхота, посилена резервами, що призвані з інших частин, веде наступ через мінні поля пішки. Завдяки стратегічним змінам українські сили тепер вважають, що у них є шанс на прорив.

Нагадаємо, 7 липня США оголосили про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами. Про передачу цього типу боєприпасів Україна неодноразово просила, адже вони дозволять значно ефективніше знищувати ворожу піхоту та техніку. Після оголошення нового пакету президент США Джо Байден пояснив необхідність передачі Україні касетних боєприпасів. Він зазначив, що це було «рішення непросте, але дуже потрібне».