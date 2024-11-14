Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому голові правління комерційного банку та екскерівнику приватного підприємства. Уже під час повномасштабного вторгнення вони заволоділи грішми банку. Про це повідомили в пресслужбі ДБР, 14 листопада.

За інформацією слідчих, підприємець у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для начебто закупівлі тканини за кордоном. Голова правління змовився з бізнесменом та іншими посадовцями банку та безпідставно оформив кредит. Згодом отримані кошти підприємство використало на придбання іноземної валюти, яку перерахувало за кордон на користь підприємств-нерезидентів на підставі фіктивних контрактів під виглядом попередньої оплати за поставку товарів. Унаслідок протиправних дій банку завдано 21,9 млн грн збитків.

У ДБР нагадали, що цей комерційний банк у жовтні 2022 року НБУ визнав неплатоспроможним через нездатність виконувати свої зобов’язання за кредитами рефінансування. Гроші громадян, які тримали на рахунках банку, – понад 1,2 млрд грн – повертатиме держава через Фонд гарантування вкладів. З обставин зрозуміло, що йдеться про банк «Січ». На той час головою правління банку був Віктор Демиденко.

Колишнім голові правління банку та директору підприємства-позичальника повідомили про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.