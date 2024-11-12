На Хмельниччині судитимуть колишню працівницю банку за привласнення понад 1,2 млн грн клієнтів. Жінка ошукала трьох жителів Шепетівського району. За скоєне їй загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомила 12 листопада пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, один із потерпілих звернувся до підозрюваної, щоб погасити заборгованість по кредитному договору. Підозрювана зголосилась допомогти та переконала чоловіка, що після сплати боргу закрила рахунок і їй необхідно передати кредитку для знищення. Коли ж вона отримала банківську картку, пін-код і коди доступу, то продовжила нею користуватися – розраховувалась у магазинах та знімала готівку.

В іншої потерпілої, з якою жінка перебувала в дружніх стосунках, попросила кредитну карту для тимчасового користування у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем. У результаті підозрювана витратила майже 36 тис.грн, проте борг так і не погасила.

Ще одна клієнтка звернулась до експрацівниці банку, щоб обміняти гривні на євро, а також віддала їй банківську карту з метою проведення операцій для обслуговування депозитного вкладу.

«Зловмисниця розпорядилась майже мільйоном гривень на власні потреби», – зазначають у прокуратурі.

Слідчі оголосили жінці про підозру у у шахрайстві, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, незаконному заволодінні офіційними документами та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних мереж (ч.ч. 2-4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ч. 2 ст. 361 КК України). За скоєне їй загрожує до восьми років ув’язнення.