На Хмельниччині суд визнав колишню працівницю банку винною у привласненні майже 8 млн грн виплат сімей загиблих військовослужбовців. Загалом жінка ошукала десятьох жителів Шепетівського району, за що отримала вісім років тюрми.

Як 31 липня повідомили у прокуратурі Хмельницької області, обвинувачена входила у довіру до родичів загиблих військовослужбовців, які отримували компенсацію від держави та пропонувала відкрити депозитний рахунок, щоб отримувати відсотки, або ж обміняти національну валюту на долари США. Насправді ж ніяких грошових операцій вона не здійснювала, а привласнювала гроші.

Загалом жінка ошукала десятьох жителів Шепетівського району на майже 8 млн грн.

Відтак, суд визнав експрацівницю банку винною у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та у службовому підробленні (ч.ч. 2-5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України) й призначив 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їй майна зі штрафом у розмірі 5100 грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.