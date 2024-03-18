Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі

На Чернігівщині правоохоронці викрили схему організації ухилення від мобілізації. За даними слідчих, керівник Чернігівського військового лісгоспу влаштував чоловіка призовного віку на фіктивну посаду у сфері оборони задля ухилення від можливої мобілізації. Про це у понеділок, 18 березня, повідомили у прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Слідчі встановили, керівник лісгоспу спеціально вніс зміни у штатний розпис підприємства та створив посаду свого заступника, якої досі не існувало. Цим заступником він і призначив киянина.

«Фіктивний заступник керівника лісгоспу – жодного разу не з’явився на робочому місці упродовж восьми місяців, аж до моменту викриття схеми», – зазначили правоохоронці.

Втім, фіктивному заступнику весь цей час справно нараховували заробітну плату. Загалом підприємство виплатило йому понад 230 тисяч гривень, які він витратив на власний розсуд. Правоохоронці зазначають, що внаслідок дій посадовців держава зазнала збитків у сумі майже чверть млн грн.

Обом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою службовим становищем, в умовах воєнного стану (ч. 4 статті 191 Кримінального кодексу України). Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.