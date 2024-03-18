Жінка має інвалідність ІІ групи і сама уклала фіктивний шлюб

Поліція Львівщини затримала 52-річну жінку, яка організовувала фіктивні шлюби для чоловіків призовного віку, які хочуть виїхати за кордон. За хабарі мешканка Львівщини організовувала їм фіктивні шлюби з жінками, які мали інвалідність.

Як вказано у повідомленні правоохоронців за 18 березня, 52-річну мешканку Львівщини затримали через незаконне переправлення чоловіків за кордон. Підозрювана шукала військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли незаконно виїхати за кордон та організовувала їм фіктивні шлюби з жінками, які мали інвалідність. Свої послуги вона оцінювала від 7 до 10 тис. доларів. Її затримали після отримання 5000 доларів.

Жінка має інвалідність ІІ групи, вона сама уклала фіктивний шлюб з військовозобов’язаним і у такий спосіб сприяла йому в уникненні мобілізації та організувала можливість виїхати за кордон. За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, жінка родом із Самбора.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.