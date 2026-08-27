Буданов заявив, що на цей момент потреби у призові жінок на військову службу немає

Керівник Офісу президента Кирило Буданов у четвер, 27 серпня, у коментарі для «Новини.LIVE» заявив, що наразі немає необхідності мобілізовувати жінок в Україні. Він також назвав таку пропозицію дивною, поки в країні залишаються чоловіки призовного віку, яких ще не мобілізували.

«Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу? Це досить дивно», – зазначив керівник ОП.

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За словами Буданова, на цей момент потреби у призові жінок на військову службу немає.

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Тема можливої мобілізації жінок в Україні активізувалася після відповідних заяв іноземних представників. Зокрема, спецпредставник президента США Кіт Келлог висловлював думку, що жінок також варто залучати до мобілізації, оскільки вони, за його словами, здатні воювати не гірше за чоловіків.

10 серпня на сайті Кабінету міністрів України зʼявилася петиція з пропозицією запровадити військовий обовʼязок для бездітних жінок. Станом на 27 серпня її підписали лише 599 людей.

25 серпня Комітет Верховної Ради опублікував заяву у якій наголосили, що жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно. Наразі жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає.