Андрій Білоус написав заяву на звільнення з посади в ЛОР

Виконувач обов’язків начальника управління майном спільної власності Львівської облради 51-річний Андрій Білоус написав наяву на звільнення з посади. Андрій Білоус керував управлінням майже чотири роки.

У пресслужбі Львівської облради підтвердили ZAXID.NET, що Андрій Білоус звільняє посаду в.о. начальника управління майном спільної власності ЛОР, яку він займав з жовтня 2022 року.

«Планую найближчим часом перейти на нову роботу. Отримав цікаву пропозицію», – зазначив сам Андрій Білоус ZAXID.NET.

За попередніми даними, Андрій Білоус планує повернутися на роботу в ФК «Карпати», де він працював директором з маркетингу до призначення керівником управління майном.

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Наразі невідомо, хто стане новим очільником управління майном ЛОР.

Андрій Білоус був депутатом Львівської облради попереднього скликання від партії «Народний контроль». 2,5 року працював першим заступником тодішнього голови ЛОР Олександра Ганущина. Під час конфлікту Олександра Ганущина із заступником Володимиром Гірняком, Андрій Білоус підтримав останнього, за що і поплатився своєю посадою. У жовтні 2019 року Львівська облрада достроково відправила Андрія Білоуса та Володимира Гірняка у відставку.

На місцевих виборах 2020 року Андрій Білоус балотувався до Львівської облради від «Громадянської позиції», однак партія в облраду не потрапила.