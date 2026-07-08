Очільнику організації загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили голову громадської організації у Вараші на розтраті 9 млн грн, призначених для підтримки ЗСУ. Підозрюваний не зміг пояснити, куди зникли гроші зі спецрахунка, а також не надав підтвердження їх використання за призначенням. Про це у середу, 8 липня, повідомили пресслужби СБУ та прокуратури Рівненської області.

За даними слідства, громадська організація діяла при одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Вараші. Із лютого 2022 року по жовтень 2023 року працівники цього підприємства щомісяця перераховували частину зарплати на спеціальний рахунок організації для допомоги українським військовим. За цей час вдалося зібрати майже 48 млн грн.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, йдеться про Кузнецовську міську організацію Української спілки ветеранів Афганістану. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, її очолює Петро Ширко. Зауважимо, що ззовні він схожий на підозрюваного, фото якого опублікувала СБУ.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Петро Ширко (фото з відкритих джерел)

Слідчі вважають, що 58-річний керівник організації знімав гроші зі спецрахунка та використовував їх у власних інтересах. За версією правоохоронців, загалом він привласнив понад 9 млн грн, які мали піти на забезпечення потреб українських захисників.

У прокуратурі повідомили, що частину грошей перерахували контрагентам і використали для оплати банківських послуг. Окрім того, голова організації оформив грошові чеки на загальну суму 23,5 млн грн. Під час перевірки правоохоронці виявили нестачу понад 9 млн грн. Підозрюваний не зміг пояснити, куди зникла ця сума.

Після викриття порушень громадську організацію ліквідували. Натомість працівники підприємства створили нову благодійну організацію, яка забезпечує прозорий контроль за використанням грошей на підтримку ЗСУ.

Очільнику ГО повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.