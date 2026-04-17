Екскерівника районного ТЦК на Тернопільщині оштрафували за п'яне водіння
Також його позбавили права керувати авто на один рік
Колишнього начальника Чортківського районного ТЦК та СП Віктора Тригуба оштрафували на 17 тис. грн за водіння в стані алкогольного сп’яніння. Відповідну постанову Чортківський районний суд виніс 6 квітня. Також чоловіка на рік позбавили права керувати транспортом.
У постанові суду зазначено, що поліцейські о 02:39 24 грудня 2025 року зупинили авто Audi A6 на вул. Незалежності, 55 у Чорткові. За кермом перебував тодішній начальник районного ТЦК та СП Віктор Тригуб. Правоохоронці помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння, а саме «різкий запах алкоголю з порожнини рота, поведінка, що не відповідає обстановці, тремтіння пальців рук. Від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі водій відмовився».
На Віктора Тригуба склали протокол за п. 2.5 ПДР (водій зобов’язаний на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).
До суду обвинувачений не з’явився, однак подав письмове клопотання з проханням закрити провадження через відсутність в його діях складу адміністративного правопорушення. До клопотання також додав довідку від Чортківської лікарні, що тієї ж ночі о 04:25 він самостійно прибув до медзакладу, де пройшов медогляд на стан сп’яніння. Лікарі в його крові алкоголю не виявили.
Також у клопотанні керівник ТЦК зазначив, що правоохоронці зупинили його незаконно, оскільки він мав право з колегами пересуватися вулицею під час комендантської години. Вони нібито доставляли документи з особистими даними призовників під час мобілізації і виконували службові обов’язки. Водночас один з правоохоронців в суді зазначив, що Віктор Тригуб під час зупинки авто не показав своє посвідчення і не вказав, що він є керівником військкомату та виконує службові обов’язки.
Дослідивши матеріали справи, Чортківський районний суд визнав винним водія у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортом в алкогольному сп’янінні) та наклав штраф в розмірі 17 тис. грн, також він має сплатити 665 грн судового збору. Окрім того, Віктора Тригуба позбавили права керувати авто на один рік.
У Тернопільському обласному ТКЦ та СП прокоментували ZAXID.NET, що наприкінці січня 2026 року Віктор Тригуб подав заяву на звільнення з посади.