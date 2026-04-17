У січні Віктор Тригуб подав заяву на звільнення

Колишнього начальника Чортківського районного ТЦК та СП Віктора Тригуба оштрафували на 17 тис. грн за водіння в стані алкогольного сп’яніння. Відповідну постанову Чортківський районний суд виніс 6 квітня. Також чоловіка на рік позбавили права керувати транспортом.

У постанові суду зазначено, що поліцейські о 02:39 24 грудня 2025 року зупинили авто Audi A6 на вул. Незалежності, 55 у Чорткові. За кермом перебував тодішній начальник районного ТЦК та СП Віктор Тригуб. Правоохоронці помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння, а саме «різкий запах алкоголю з порожнини рота, поведінка, що не відповідає обстановці, тремтіння пальців рук. Від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі водій відмовився».

На Віктора Тригуба склали протокол за п. 2.5 ПДР (водій зобов’язаний на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

До суду обвинувачений не з’явився, однак подав письмове клопотання з проханням закрити провадження через відсутність в його діях складу адміністративного правопорушення. До клопотання також додав довідку від Чортківської лікарні, що тієї ж ночі о 04:25 він самостійно прибув до медзакладу, де пройшов медогляд на стан сп’яніння. Лікарі в його крові алкоголю не виявили.

Також у клопотанні керівник ТЦК зазначив, що правоохоронці зупинили його незаконно, оскільки він мав право з колегами пересуватися вулицею під час комендантської години. Вони нібито доставляли документи з особистими даними призовників під час мобілізації і виконували службові обов’язки. Водночас один з правоохоронців в суді зазначив, що Віктор Тригуб під час зупинки авто не показав своє посвідчення і не вказав, що він є керівником військкомату та виконує службові обов’язки.

Дослідивши матеріали справи, Чортківський районний суд визнав винним водія у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортом в алкогольному сп’янінні) та наклав штраф в розмірі 17 тис. грн, також він має сплатити 665 грн судового збору. Окрім того, Віктора Тригуба позбавили права керувати авто на один рік.

У Тернопільському обласному ТКЦ та СП прокоментували ZAXID.NET, що наприкінці січня 2026 року Віктор Тригуб подав заяву на звільнення з посади.