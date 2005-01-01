Головам ОДА і РДА заборонили виїжджати зі своїх областей і районів на період снігопадів

Зубко: Голови ОДА, РДА та місцевого самоврядування в умовах негоди не повинні залишати території своїх областей

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що Кабмін зобов'язав голів обласних державних адміністрацій не залишати межі областей на час негоди. Про це повідомляє «Урядовий портал».

Заборона також стосується глав районних державних адміністрацій. «В умовах надзвичайних ситуацій, всі повинні пам'ятати три головні речі: забезпечення безпеки людей, чітка координація дій і мобілізація ресурсів, а також особиста відповідальність керівників на місцях. Голови ОДА, РДА та місцевого самоврядування в умовах негоди не повинні залишати території своїх областей. Подолання наслідків і оперативне реагування - ваш прямий обов'язок», - заявив Зубко.

Також він наголосив, що функції по прибиранню снігу лежать на органах місцевого самоврядування та представниках Укравтодору.

Нагадаємо, 12 січня під головуванням Геннадія Зубка відбулося засідання оперативного штабу ДСНС, на якому віце-прем’єр-міністр доручив до 19 січня розробити План взаємодії з протидії загрозам ускладнення дорожнього руху в зимовий період, а також покроковий алгоритм дій усіх служб та місцевих органів влади. Також головам ОДА було доручено затвердити аналогічні регіональні плани та забезпечити їх реалізацію.