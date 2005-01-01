На час негоди дорожники просять водіїв вантажівок за можливості утриматися від поїздок

СуспільствоОльга Гринько, 16 січня4121

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На час негоди дорожники просять водіїв вантажівок за можливості утриматися від поїздок
фото прес-служби ЛОДА
Дорожники працюють цілодобово для ліквідації наслідків негоди

У найближчі дні на Львівщині збережеться несприятлива погода. За прогнозами синоптиків очікуються снігопади, пориви вітру, сильна хмарність, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

При погіршенні погодних умов Служба автомобільних доріг у Львівській області закликає водіїв та перевізників при можливості утриматись від поїздок. Адже великогабаритні автомобілі часто стають причиною обмеження руху, під час заносу блокують проїжджу частину, а зупинки вантажівок на узбіччях спричиняють затримки снігоочисної техніки та ускладнюють роботу дорожників.

При нагальній потребі водіям великовантажних транспортних засобів необхідно мати в наявності протиожеледні засоби – ланцюги, противідкатні упори та лопати.

Нагадаємо, в зимовий період визначено перелік місць відстою автотранспорту на автомобільних дорогах загального користування Львівської області.

Як повідомили у прес-службі ЛОДА, Служба автомобільних доріг області спільно з ДП «Львівський облавтодор» та іншими підрядними організаціями працюють цілодобово для ліквідації наслідків негоди.

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