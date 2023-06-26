Державне бюро розслідувань провело низку обшуків в керівниці регіонального підрозділу Державної податкової служби за фактом придбання нею елітної нерухомості у Києві, вартість якої не відповідає її доходам. Про це в понеділок, 26 червня, повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

У цих повідомленнях відсутні подробиці про податківицю, але «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомила, що йдеться про керівницю головного управління Державної податкової служби в Чернігівській області Людмилу Слотюк. З її біографії випливає, що вона працює в податкових органах із 2006 року.

За інформацією ДБР, обшуки пройшли у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення чиновниці. Правоохоронці з’ясували, що матір податківиці у 2023 році набула право власності на квартиру та два паркомісця в одному із елітних житлових комплексів Києва. За попередньою оцінкою, ринкова вартість майна становить 12 млн грн, що суттєво перевищує офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері.

Крім того, посадовиця через знайому продала свою квартиру та дві земельних ділянки в окупованому Криму, але ці гроші також не могли покрити покупку елітної нерухомості в Києві.

«Отримані від угоди мільйони рублів були перераховані на рахунок чоловіка фігурантки у російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС. Також податківиця сплатила податки до бюджету РФ за реалізацію цього майна», – наголосили в ДБР.

В Офісі генпрокурора уточнили, що обшуки пройшли як за місцем роботи чиновниці, так і за місцем її проживання. Правоохоронці також перевіряють факти можливого отримання доходу від продажу майна на тимчасово окупованій території України.