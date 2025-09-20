Пасажирам радять уточнювати актуальну інформацію в авіакомпаній перед поїздкою до аеропорту

Кібератака на провайдерів електронних систем реєстрації та посадки пасажирів порушила роботу кількох європейських аеропортів в суботу, 20 вересня. Це спричинило затримки та скасування низки рейсів, пише агентство Reuters.

«Компанія Collins Aerospace, яка надає системи реєстрації та посадки на борт літаків для кількох авіакомпаній у багатьох аеропортах по всьому світу, зазнає технічних проблем, що може спричинити затримки для пасажирів, які вилітають», – ідеться в заяві на сайті лондонського аеропорту Хітроу [Heathrow].

На сайті аеропорту Брюсселя зазначили, що кібератака вивела з ладу автоматизовані системи, через що реєстрація та посадка виконуються лише вручну.

«Це має великий вплив на розклад рейсів і, на жаль, спричинить затримки та скасування рейсів... Постачальник послуг активно працює над розв’язанням проблеми та намагається вирішити її якомога швидше», – ідеться в повідомленні.

Пасажирам, чиї рейси призначені на суботу, порадили уточнювати актуальну інформацію в авіакомпаній перед тим, як вирушати до аеропорту.

«Через технічну проблему у системного провайдера, що працює по всій Європі, час очікування на реєстрацію збільшився. Ми працюємо над швидким розв’язання проблеми», – повідомили на сайті аеропорту Берліна.

Відомо, що найбільший в Німеччині аеропорт Франкфурта (FRAG.DE) не зазнав впливу через сьогоднішню кібератаку.