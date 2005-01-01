Кіберполіція закрила онлайн-кінотеатр «КіноПростір»

Збиток правовласників оцінено в 2,5 млн грн

Кіберполіція в п'ятницю, 8 червня, припинила роботу онлайн-кінотеатру «КіноПростір» (kinoprostir.com) за скаргою Української антипіратської асоціації. Як повідомляється на сайті Нацполіції, установлено 31-річного мужчину, який адміністрував ресурс.

«Так, протягом останніх трьох років інтернет-ресурс «kinoprostir.com» надавав можливість своїм користувачам без дозволу правовласників відтворювати і поширювати велику кількість аудіовізуальних творів. Зокрема, і український фільм «Кіборги», права на який належать компаніям, яких представляє Українська антипіратська асоціація. Сума збитку, заподіяного компаніям, становить понад 2,5 млн грн», – сказано в повідомленні.

У Київській області за місцем проживання адміністратора онлайн-кінотеатру поліцейські провели санкціонований обшук. Вилучену техніку направили на експертизу, за результатами якої буде вирішуватися питання про оголошення адміністратору сайту про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі за ч.3 ст.176 (Порушення авторських і суміжних прав) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що в січні Кіберполіція припинила роботу онлайн-кінотеатру ISeeHD.tv. Восени минулого року кіберполіція закрила онлайн-кінотеатри tovideo.net і QFILM.TV, а в листопаді 2016 року - групу піратських онлайн-кінотеатрів FS, в яку входили ресурси FS.to, BrB.to, FS.ua і CxZ.to.