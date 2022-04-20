Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло дані про міжнародного воєнного злочинця, який народився в Одесі, причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, а нині продовжує служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі. Це – Сєрґєй Кабилаш, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

«Вашій увазі пропонується: “Кобилаш Сергей Иванович”: командувач далекою авіацією ВКС ЗС РФ, генерал-лейтенант. Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за завдання літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури. Це призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення», – повідомили в ГУР.

Як зазначили українські розвідники, вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій – міста Маріуполя.

Кабилаш народився 1 квітня 1965 року в Одесі. Але попри народження в Україні, військову освіту він здобув у Росії і служив спершу в радянській, а надалі – у російській армії.

Серед злочинів Кабилаша – проведення операції російських військово-космічних сил (ВКС) в Сирії, під час якої здійснювалися ракетно-бомбові удари по цій країні, що призвело до масової загибелі мирного населення і було кваліфіковано міжнародною спільнотою як воєнний злочин. За цей злочин Кабилаш отримав звання «генерал-лейтенант».

У 2008 році Кабилаш як командир 368 штурмового авіаційного полку керував та особисто як пілот штурмовика бомбив грузинські міста. За це він отримав від путіна звання «гєрой Росії».

Крім того, у першу та другу Чеченську війну здійснив десятки бойових вильотів, в тому числі з використанням заборонених касетних та вакуумних бомб.

Сєрґєй Кабилаш проживає у трикімнатній квартирі площею 111 квадратних метрів у центрі Москви. На вторинному ринку така квартира коштує орієнтовно 1,5 млн доларів. Має дружину (також військову) і доньку, яка вже заміжня.