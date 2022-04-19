Владімір Кравчєнка керував бомбардуваннями Чернігівщини і Київщини

Бомбардуваннями Чернігівської та Київської областей керував 59-річний російський генерал Владімір Кравчєнка, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Кравчєнка Владімір Віктаравіч, командувач 11 А ВПС та ППО Східного ВО ЗС РФ, генерал-лейтенант. Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує авіаційними підрозділами 11 А ВПС та ППО, виділеними до складу угруповання військ “Восток”. У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих підрозділів з завдання авіаційних ударів по цивільних об'єктах на території Київської та Чернігівської областей України з використанням невибіркового авіаційного озброєння (авіабомб ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500), які призвели до значних жертв серед мирного населення», – повідомила українська розвідка.

Ворожий солдат народився 15 червня 1962 року в Росії. Здобув освіту в авіаційному училищі міста Ставрополь, військову службу розпочав у 1983 році. У нього є дружина – 55-річна Татьяна, а також діти – 34-річна Алєся і 31-річний Віктар.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Київщину і Чернігівщину від російських нацистів наприкінці березня – на початку квітня. За час їхнього перебування лише на Київщині загинули понад 1000 мирних жителів і ця кількість не є остаточною.