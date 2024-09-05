Наслідки ракетного обстрілу Полтави 3 вересня

Кількість загиблих унаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня зросла до 54 людей, ще 297 постраждали. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у четвер, 5 вересня.

У відомстві уточнили, що пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової ситуації. Ймовірно, під завалами можуть перебувати ще до п’яти людей. Наразі розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття.

«Консолідували зусилля задля того, аби якомога більше людей врятувати й всі отримали належну допомогу. Усі служби оперативно працювали на місці події. Було залучено 30 “швидких”, лікарні приймали поранених. Пацієнтам надають як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу. Наразі 65 людей – у важкому стані, 146 – у середньому, 87 – в легкому», – розповів голова Полтавської ОВА Філіп Пронін під час пресконференції зі ЗМІ 4 вересня.

Що відомо про обстріл Інституту зв’язку у Полтаві 3 вересня

3 вересня росіяни атакували двома балістичними ракетами Полтаву. За дві хвилини до вибухів у регіоні оголосили про повітряну тривогу. Часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища, додали в Міноборони України. В Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок влучання частково зруйнована одна із будівель Інституту зв’язку, лікарня та прилеглі будинки. У Інституті зв’язку, куди влучила ракета, було шість евакуаційних виходів, два з яких повністю обвалилися через російський удар.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, що жодних шикувань чи інших заходів у момент удару по Інституту звʼязку у Полтаві не відбувалось. Окрім цього, Командування Сухопутних військ заявило, що проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті, і чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника.

4 вересня під час брифінгу щодо влучання росіянами по навчальному закладу у Полтаві, виконувач обовʼязків начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Костянтин Семенюк сказав, що СБУ не знала про те, що цьому району чи цьому місцевому закладу загрожує обстріл. Однак місцеві мешканці розповіли журналістам «Слідства.Інфо», що ворожі розвідувальні дрони літали над Полтавою протягом тижня. У СБУ на це уточнення зазначили, що такої інформації не мали. І вважають, що це може бути чутками.