Росіяни атакували двома балістичними ракетами Полтаву 3 вересня

Росіяни атакували двома балістичними ракетами Полтаву 3 вересня. Ворог влучив по території навчального закладу і сусідньої лікарні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За останніми даними 206 людей поранено, 47 мешканець загинув.

Президент зазначав, що внаслідок влучання зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами й багатьох уже вдалося врятувати. Внаслідок обстрілу станом на 14:18 було відомо про 180 поранених та 41 загиблого.

«Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя», – заявив президент.

Міноборони України додає, що часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

«Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів», – додають в оборонному відомстві.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Більшість із них вдалося збити.

Ввечері 2 вересня росіяни також завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого в місті загинули дві людини. Серед них – 8-річний хлопчик. Також поранення отримала 12-річна дівчинка, вона перебуває в реанімації.

Оновлено. Станом на 16:55 кількість загиблих зросла до 47 людей, 206 українців поранені.

«Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених», – повідомила перша леді Олена Зеленська.