Правителі Киргизстану залежать від криміналітету та Росії. Жоден із цих покровителів не зацікавлений у дотриманні прав людини. Вільні ЗМІ та політичний плюралізм для них незручні, оскільки можуть лише зменшити їхній вплив.

У Бішкеку добігає кінця розслідування проти групи з 27 активістів і політиків. Судовий процес, який має розпочатися на початку червня, ймовірно, стане найбільшим політичним процесом в історії Киргизстану.

Судити і саджати політиків – не новина для країни. Кілька міністрів і прем'єр-міністрів, не кажучи вже про президентів, пройшли через судові процеси й отримали кримінальні звинувачення. Алмазбек Атамбаєв, який правив з 2011-го по 2017 рік, провів кілька років у в'язниці і був засуджений у 2020-му за неправомірне звільнення з-під варти відомого киргизького злочинця. Лише три місяці тому суд зняв з нього це звинувачення і дозволив йому виїхати на лікування до Іспанії. Інший колишній президент, Курманбек Бакієв, також був засуджений до 25 років ув'язнення. У 2014 році його звинуватили в замовленні вбивства британського бізнесмена. Його не відправили до в'язниці, оскільки на той час він уже чотири роки перебував в еміграції, гостював у Александра Лукашенка.

Шлях у зворотному напрямку – прямо з в'язниці до влади – пройшов чинний президент Садир Джапаров, який у жовтні 2020 року, коли киргизи масово виходили на демонстрації після сфальшованих парламентських виборів, відбував покарання за викрадення губернатора.

Він скоїв його сім років тому під час протесту проти націоналізації золотих копалень, які на той час перебували під управлінням канадської компанії. Під час демонстрації в жовтні натовп увірвався до в'язниці і звільнив Джапарова. Атамбаєва також звільнили тієї ж ночі, але йому пощастило менше, і через кілька днів він знову опинився за ґратами. Джапаров тим часом став спершу тимчасовим прем'єр-міністром, потім виконувачем обов'язків президента і, нарешті, на початку 2021 року був обраний президентом всенародним голосуванням із солідним демократичним мандатом.

Однак саме за його правління Киргизстан, найбільш ліберальна і плюралістична країна Центральної Азії, почав робити небезпечний поворот у бік посилення виконавчої влади і послаблення прав громадян. По-перше, були внесені зміни до Конституції, які відновили президентську форму правління (до цього протягом кількох років Киргизстан був винятком у регіоні, маючи парламентську систему). Також посилилися звинувачення в корупції на адресу політиків, які перебували при владі до Джапарова. Крім того, під приводом боротьби з корупцією та «відірваними від народу елітами» почалися арешти журналістів, активістів і блогерів.

Міністерство культури та інформації свавільно вирішило заблокувати сайти трьох незалежних новинних порталів: «Азаттик» (киргизька версія Радіо Свобода), ResPublica і 24.kg. Найжорсткіші заходи було застосовано проти «Азаттика»: його кошти в киргизькому банку заблокували. Причиною стало упереджене, на думку влади, висвітлення прикордонного конфлікту з Таджикистаном, який перейшов у гостру фазу восени 2022 року.

Проти Таалайбека Дуйшенбієва, директора телеканалу Next TV, було порушено кримінальну справу. Він провів під вартою понад сім місяців, був визнаний винним у розпалюванні ненависті та засуджений до п'яти років позбавлення волі, які згодом були замінені на три роки нагляду. Коли його взяли під варту, мовлення його телеканалу було припинено. Інший журналіст, який займався політичними та економічними розслідуваннями, Болот Теміров, був примусово депортований з Киргизстану до Росії за звинуваченням у тому, що він незаконно заволодів киргизьким паспортом. Зараз він перебуває в Росії, де його більше не переслідують, але не може повернутися до своєї країни (він киргиз із подвійним громадянством).

Блогер Аділет Балтабай, відомий своїми репортажами з перших вуст, що документують різні акції протесту у столиці, також опинився за ґратами. Його заарештували невдовзі після слухання в червні 2022 року і звинуватили у спробі підбурювання до масових заворушень. У листопаді він був засуджений до п'яти років, але, як і Дуйшебієву, його ув'язнення було замінено трьома роками поліційного нагляду.

Восени було оприлюднено проєкт закону про некомерційні організації, підготовлений Адміністрацією президента, в якому фраза «іноземна НУО» небезпечно нагадує сумнозвісне російське поняття «іноземні агенти». Крім того, проєкт передбачає, що НУО повинні будуть реєструватися в Міністерстві юстиції, що робить їх де-факто залежними від влади. Міжнародні та киргизькі організації, які захищають свободу слова та права людини, переконані, що якщо такий закон буде ухвалений і набуде чинності, то це дуже ускладнить роботу незалежних ЗМІ та НУО в Киргизстані.

На захист водосховища

Однак найбільшу увагу привертає затримання 27 політиків та активістів, про яких згадувалося на початку. У ЗМІ розслідування проти них називають «Кемпір-Абадською справою», оскільки вони були заарештовані у зв'язку з протестами проти передачі Узбекистану Кемпір-Абадського водосховища на півдні Киргизстану. Водойма була створена ще в 1980-х. Після розпаду СРСР у 1991 році незалежні держави успадкували проблему не до кінця врегульованих кордонів, особливо гостру в регіоні Ферганської долини. Переговори про делімітацію затягнулися на роки і стали причиною численних конфліктів між Узбекистаном і Киргизстаном, а також між Киргизстаном і Таджикистаном. У 2021-му Джапаров і його політичний приятель, голова Комітету національної безпеки Камчибек Ташиєв оголосили, що дійшли згоди з Узбекистаном щодо проходження всього кордону. Однак незабаром стало очевидно, що ідея передати водойму сусідам, навіть в обмін на більшу земельну територію, не подобається місцевим жителям. Водосховище, як і будь-яка інша водойма в цій місцевості, має колосальне значення для навколишнього сільського господарства, яке функціонує завдяки зрошенню.

Обидва політики проголосили, що воля народу для них священна, але восени наступного року все одно підписали з узбеками протокол, згідно з яким територія водойми мала бути передана їм, хоча управління водосховищем мало залишатися під відповідальністю обох країн. Вони організували спеціальну зустріч з мешканцями району, на яку не допустили ЗМІ. Вони намагалися пояснити, що передача водойми сусідам у будь-якому разі вигідна Киргизстану, викручувалися і намагалися приховати, що підписана угода відрізняється від обіцянок, які вони давали раніше.

Так сталося, що 15 жовтня 2022 року був сформований громадський комітет на захист Кемпір-Абаду. До нього увійшло кілька місцевих мешканців, але передусім низка відомих громадських діячів та активістів, політиків і політикинь, таких як колишня депутатка Асія Сасикбаєва, колишня суддя Конституційного суду Клара Соронкулова, правозахисниця Рита Карасартова, колишній депутат Канат Ісаєв, колишній посол Киргизстану в Туреччині Мамбетжунус Абилов, колишній член уряду Бектур Асанов або колишня членкиня Центральної виборчої комісії Гульнара Джурабаєва.

23 і 24 жовтня, після демонстрацій у Бішкеку, більшість відомих членів комітету (включно зі згаданими) були заарештовані. Більшість із них або досі перебувають за ґратами, або були звільнені під домашній арешт навесні. Минулого тижня їм усім були висунуті звинувачення у спробі силового захоплення влади. Деякі з них відповідатимуть додатково за іншими пунктами, як, наприклад, Клара Соронкулова, яку звинувачують у підбурюванні до масових заворушень через якийсь старий пост, зроблений нею у Facebook на захист іншого активіста.

На думку киргизьких правозахисників і міжнародних спостерігачів, це обіцяє бути політичним процесом, спрямованим на те, щоб помститися опозиції і закрити рота критикам влади.

Незручний омбудсмен

В останньому рейтингу свободи ЗМІ «Репортерів без кордонів», опублікованому минулого тижня, Киргизстан посів 122 місце зі 180 досліджуваних країн, тоді як ще торік він був на 72 місці. Порушення прав людини та обмеження свободи висловлювання поглядів і свободи ЗМІ не оминули й омбудсмена Киргизстану Атир Абдурахматову, про що вона заявила у своєму щорічному звіті перед парламентом 19 квітня:

«Останнім часом почастішали випадки застосування органами державної влади покарань та надзвичайних заходів щодо журналістів, активістів, блогерів та користувачів соціальних мереж, які відкрито висловлюють свою думку та критикують діяльність органів державної влади.

Відомі випадки притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності, переважно за статтею 330 Кримінального кодексу про розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної та міжрегіональної ворожнечі і ненависті, а також за статтею 278 про підбурювання до непокори закону і масових заворушень. Кримінальне право також дедалі частіше використовується для переслідування ЗМІ, журналістів і блогерів.

Практично у всіх провадженнях проти вищезгаданих осіб ми відзначаємо процесуальні вади, які є рівнозначними порушенням прав людини. Порушується принцип презумпції невинуватості, не дотримується рівність сторін і таємниця судового розгляду, не кажучи вже про об'єктивність при розгляді справи».

Речниця також зазначила, що кожен третій киргизький чоловік або жінка є жертвою домашнього насильства, а кожна четверта жінка зазнає сексуальних домагань. У судах більшість справ закриваються або припиняються, а в кожній третій із тих, що доводяться до завершення, обвинувачених виправдовують або дають м'які умовні терміни. Особи, які вчинили насильство, вважають, що їм не загрожує кримінальна відповідальність, а співробітники державних установ, покликаних забезпечувати дотримання закону, не виконують своїх обов'язків.

Абдурахматова навіть не встигла відповісти на можливі запитання парламентарів, а депутати від пропрезидентської партії «Ата-Журт Киргизстан» («Наша Батьківщина Киргизстан») вже подали клопотання про її відставку. Того ж дня прессекретар президента Ербої Султанбаєв запевнив, що свобода слова в Киргизстані не зазнає жодних обмежень, а омбудсмен захищає тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в країні, замість того, щоб займатися захистом прав простих людей.

Через кілька днів у парламенті відбулося голосування. Лише п'ять депутатів голосно висловили свої сумніви щодо звільнення омбудсмена. П'ятдесят із 79 присутніх у залі депутатів-чоловіків і жінок проголосували за позбавлення її посади (парламент Киргизстану – Жогорку Кенеш – налічує 90 місць). Ініціатори звільнення омбудсмена наполягали на тому, що причиною стали її процедурні помилки і погані кадрові відносини, що панують в очолюваному нею відомстві. Правозахисниця Толкун Тулєкова так прокоментувала ці повідомлення «Радіо Азаттик»: «Насправді Атир Абдурахматова стала незручною для влади. Не через її річний звіт, а через те, що вона з самого початку захищала затриманих у Кемпір-Абадській справі. Владі також не подобається, що вона відкрито говорить про проблеми з правами людини в країні. Саме тому на неї чинився тиск, що врешті-решт призвело до її звільнення».

Маси не вийдуть на вулиці

Про причини сповзання Киргизстану до авторитаризму я поговорив з Бектуром Іскендером, киргизьким журналістом і одним зі засновників незалежного новинного порталу Kloop, який зараз живе у Варшаві і керує проєктом із підтримки журналістів, що перебувають у зоні ризику в Центральній Азії. «Наша влада залежить від кримінальних кіл і від Росії. Ані криміналітету, ані Росії не потрібен плюралізм чи вільні ЗМІ. Навпаки, вони заважають їм переслідувати свої інтереси в нашій країні», – сказав мені Іскендер.

Кримінальний світ завжди відігравав важливу роль у киргизькій політиці. Політики були клієнтами босів, наркоторговців і контрабандистів. Хоча у 2020 році відбулася зміна влади, злочинці, які стрясають країну, не змінилися.

Однією з найважливіших фігур у кримінальному світі Киргизстану є наркоторговець Камчі Колбаєв, а також клан Абдукадирових, уйгури китайського походження, які побудували фінансову імперію на відмиванні грошей від контрабанди товарів з Китаю до країн Центральної Азії. Сьогодні брати Абдукадири є одними з найважливіших інвесторів не лише в Киргизстані, а й в Узбекистані та Казахстані. Саме з ними вів бізнес Раїмбек Матраїмов, колишній заступник голови митної служби Киргизстану, якого Джапаров, прийшовши до влади, обіцяв притягнути до відповідальності. Матраїмов дійсно був затриманий, але врешті-решт між ним і киргизькою владою було досягнуто домовленості. Йому дозволили віддати лише частину викраденого майна і відпустили. Абдукадирових навіть не потурбували.

«А сьогодні старший з братів і глава клану Хабібулла Абдукадиров з'являється на публіці в компанії нашого президента, – не приховує свого обурення Іскендер. – Востаннє їх фотографували разом навесні, на відкритті мечеті під Бішкеком, будівництво якої спонсорувала одна з компаній Абдукадирових».

На думку журналіста, злочинці сприяли захопленню влади Джапаровим, оскільки їм було вигідно мати такого сильного, підтримуваного народом лідера, який би відволікав увагу людей від власних махінацій та бізнес-справ, що набули надто великого розголосу в жовтні 2020 року. Злочинці, як відомо, не люблять публічності. Коли Джапаров прийшов до влади, він був по-справжньому популярним. «Він заробив політичний капітал на трьох речах, – перераховує Іскендер. – Перша – це націоналізм. Після заворушень 2010 року у Ферганській долині він заснував партію "Ата Журт" разом з Камчибеком Ташиєвим, яка дуже сильно била в націоналістичний барабан, проповідуючи етнічну чистоту киргизів і вимагаючи визнання їхніх прав у власній країні. Друга – діяльність щодо націоналізації золоторудної копальні "Кумтор". І третя – відносини з киргизькою еміграцією».

Сотні тисяч киргизів працюють за кордоном, переважно в Росії та Казахстані. Джапаров, коли сам перебував у вигнанні з 2013-го по 2017-й, зустрічався з ними, спілкувався, публічно відстоював їхні інтереси. Він робив те, що жоден киргизький політик до нього не робив у такому масштабі. Ці люди та їхні сім'ї запам'ятали його за це. Коли почалися заворушення після сфальшованих виборів 2020 року і Джапарова звільнили з в'язниці, він повернувся на політичну сцену з німбом мученика і захисника простих людей. У підсумку він з великим відривом переміг на виборах у січні 2021 року.

Для Бектура Іскендера та багатьох інших представників ліберальної інтелігенції від самого початку було зрозуміло, що прихід Джапарова до влади означав відхід від демократичних процесів, яких вимагали деякі учасники протестів у жовтні 2020 року. Навіть будучи кандидатом у президенти, він продовжував говорити про необхідність зміни Конституції, посилаючись на традиційні цінності.

«Коли хтось починає говорити про традиційні цінності, відомо, що одразу з'являється цензура, тиск на журналістів та активістів, – каже Іскендер. – Джапаров отримав величезний кредит довіри від народу, який поки що не вичерпаний. Киргизи дбають насамперед про поліпшення умов свого життя, вони все ще вірять, що Джапарову вдасться досягти успіху. Якщо вони зрозуміють, що це не так, то знову почнуться протести і, можливо, знову зміниться влада. Бідність, що панує в нашій країні, – це палиця з двома кінцями. З одного боку, вона дозволяє політикам легко корумпувати суспільство, а з іншого – змушує владу часто змінюватися. Коли люди дуже зневірені і втрачають довіру до політика, вони виходять на демонстрації, тому що їм нічого втрачати. Але з приводу тиску на журналістів чи звільнення омбудсмена маси не вийдуть на вулиці».

Переклад з польської

Текст опубліковано в межах проєкту співпраці між ZAXID.NET і польським часописом Nowa Europa Wschodnia.

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Оригінальна назва статті: Kończy się sen o demokratycznym Kirgistanie