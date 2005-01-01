Кіностудія Довженка заявила, що її землю хочуть віддати компанії, що пов'язана з «Роснєфтью»

Національна кіностудія ім.Довженка заявляє про спробу передачі частини її земельної ділянки компанії «Трансбуд», заснованій російською «Роснєфтью». Як йдеться у повідомленні на сайті кіностудії, 12 грудня 2017 року виділення ділянки ТОВ «Трансбуд» було прийнято земельною комісією Київради.

«На комісії Київської міської ради були присутні представники кіностудії, які були категорично проти відчуження землі. Спочатку депутати прислухалися до аргументів користувачів землі і не підтримали виділення ділянки ТОВ «Трансбуд», але після того, як представники кіностудії пішли з засідання, депутат Владислав Михайленко з голосу підняв питання про переголосування, і врешті-решт рішення було прийнято», - наголошується в повідомленні кіностудії.

22 січня проект рішення повинен розглядатися на комісії паливно-енергетичного комплексу під головуванням Володимира Бондаренка.

У кіностудії розповіли, що в 1997 році було укладено угоду між державною кіностудією ім.О.Довженка та ТОВ «Бомонд-АЗС». Підприємству надавався в оренду підвал і цистерни для заправки автомобілів, які були в його власності. Ця компанія купувала паливо, стежила за інфраструктурою і обслуговувала автозаправку. Прибуток розподіляли між партнерами.

Умови договору між кіностудією та ТОВ «Бомонд-АЗС» не передбачали перехід права власності майна.

Однак в 2005 році «з'являється невідоме судове рішення (в реєстрі судових рішень - відсутнє), про те, що державний підвал вже не державний, а приватний». Надалі підвал продавався ще кілька разів, а в 2008 році власником приміщення стала компанія «Трансбуд».

«Далі стає цікавіше. Компанія «Трансбуд» подає документи до Київміськради на виділення земельної ділянки, яка міститься в межах площі, яку кіностудія ім. Довженка отримала ще в 1952 році. ТОВ «Трансбуд» хоче отримати землю на підставі того, що у них є забудова на цій ділянці», – повідомили в кіностудії.

У користуванні державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» перебуває земельна ділянка за адресою: проспект Перемоги 44, площа - 15,9984 га.

У кіностудії відзначають, що згідно з інформацією, отриманою через сервіс YouControl, ТОВ «Трансбуд» є кіпрською компанією, заснованою «Роснєфтью».

До слова, раніше російська нафтовидобувна компанія «Роснєфть» завершила продаж компаній, яким були підпорядковані її автозаправки в Україні.