Із 15 грудня на Кіпрі почнуть діяти нові заходи боротьби проти пандемії Covіd-19, зокрема, запроваджено здачу експрес-тестів для туристів, повідомив консульський відділ посольства України на Кіпрі.

«15 грудня 2021 року пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, зобов'язані здати експрес-тест через 72 години після прибуття. Тести будуть безкоштовними за умови наявності посадкового талона і документа, що посвідчує особу. Особи, щеплені бустерною дозою, проходити тестування не зобов'язані», – сказано в повідомленні.

Крім того, з 15 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року доступ до громадських заходів (таких як святкування ювілеїв, хрестин) та закладів харчування в готелях, дозволяється тільки для щеплених як мінімум першою дозою, за умови, що у них є негативний результат експрес-тесту або ПЛР-тесту.

Також із 15 грудня запроваджується обов'язковий карантин у державних карантинних центрах для всіх осіб, у яких підтверджено штам «Омікрон» або будь-який інший вид його мутації. Люди, які контактували з такими хворими, повинні перебувати на самоізоляції незалежно від наявності у них всіх необхідних доз вакцинації.

У консульському відділі посольства України на Кіпрі також повідомили, що з 15 грудня скасовуються і різдвяні заходи (якщо вони проводяться без дотримання протоколів), які організовують приватні компанії, організації та асоціації у приміщеннях та просто неба.