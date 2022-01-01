Уряд Республіки Кіпр запровадив нові заходи для боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Обмеження стосуються, зокрема, туристів з України. Про це повідомляє консульський відділ посольства України в Республіці Кіпр.

За новими правилами, з 4 до 15 січня 2022 року усі пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, зобов’язані зробити ПЛР-тести протягом 48 годин до прильоту на Кіпр. Мінохоронздоров'я нагадує, що всі пасажири незалежно від того, вакциновані вони чи ні, повинні робити ПЛР-тести після прибуття на Кіпр власним коштом.

Запроваджено і низку інших обмежень. 3 січня на віддаленій роботі мають працювати 40% співробітників компаній та організацій у сфері послуг. До цього числа входять і ті, хто заразився коронавірусом або є близьким контактом захворілого і знаходяться вдома на самоізоляції, а також ті, хто офіційно перебуває у відпустці.

Вхід нічних клубів та інших розважальних закладів дозволено лише за наявності негативного антиген експрес-тесту, зробленого протягом 24 годин. Вхід дозволено лише вакцинованим. Виняток для тих, хто зробив бустерну дозу.

Присутність уболівальників на стадіонах встановлена ​​на рівні 50% від місткості стадіонів з обов'язковим використанням масок. Якщо після перевірки буде встановлено, що заходів захисту не дотримуються, компетентні органи зможуть відкликати ліцензію на експлуатацію.

Забороняються усі, які не є екстреними, візити до державних та приватних лікарень. Винятки можливі за умови схвалення кожного випадку керівництвом медустанови та наявності негативного 24-годинного ПЛР-тесту.

При відвідуванні поліклінік пацієнтам та обслуговуючому персоналу необхідно показати негативний 24-годинний антиген експрес-тест. Виняток для тих, хто зробив бустерну дозу.

Уряд Кіпру рекомендує використовувати подвійну хірургічну маску або маску із високим ступенем захисту (наприклад, типу KN95 або типу FFP2) та уникати використання тканинної маски для обличчя. Використання захисної маски для обличчя у всіх приміщеннях, у приміщенні та на вулиці є обов'язковим.

Вже 4 січня ситуацію можуть переглянути залежно від розвитку епідеміологічних показників.