Кіт Келлог відреагував на масовану атаку Росії на Київ
Щонайменше 22 людини загинули внаслідок російського удару по Києву
Спецпосланець президента США, генерал Кіт Келлог відреагував на масований удар РФ по Києву і заявив, що подібні удари загрожують досягненню миру. Про це він написав на платформі Ікс 28 серпня.
Посланець Дональда Трампа повідомив, що Росія здійснила другу за масштабами повітряну атаку за час повномасштабної війни, залучивши 600 дронів і 31 ракету.
«Цілі? Не солдати й зброя, а житлові райони Києва – цивільні потяги, офіси місій ЄС і Великої Британії та невинні цивільні. Ці жахливі атаки загрожують миру, якого прагне президент США», – ідеться в дописі.
Нагадаємо, російські війська вночі 28 серпня випустили по Україні 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних БпЛА зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – ще на 26 локаціях.
У Києві внаслідок масованого комбінованого удару загинули щонайменше 22 людини, включно з чотирма дітьми, та 63 отримали травми. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.