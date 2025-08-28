Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував масований російський обстріл Києва у ніч на 28 серпня

Спецпосланець президента США, генерал Кіт Келлог відреагував на масований удар РФ по Києву і заявив​​​, що подібні удари загрожують досягненню миру. Про це він написав на платформі Ікс 28 серпня.

Посланець Дональда Трампа повідомив, що Росія здійснила другу за масштабами повітряну атаку за час повномасштабної війни, залучивши 600 дронів і 31 ракету.

«Цілі? Не солдати й зброя, а житлові райони Києва – цивільні потяги, офіси місій ЄС і Великої Британії та невинні цивільні. Ці жахливі атаки загрожують миру, якого прагне президент США», – ідеться в дописі.

Last night Russia launched the second largest aerial attack of the war with 600 drones and 31 missiles. The targets? Not soldiers and weapons but residential areas in Kyiv—blasting civilian trains, the EU & British mission council offices, and innocent civilians.



These egregious… pic.twitter.com/qulsiPlTy1 — Keith Kellogg (@generalkellogg) August 28, 2025

Нагадаємо, російські війська вночі 28 серпня випустили по Україні 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних БпЛА зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – ще на 26 локаціях.

У Києві внаслідок масованого комбінованого удару загинули щонайменше 22 людини, включно з чотирма дітьми, та 63 отримали травми. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.