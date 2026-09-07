«Алабуга-Волокно» виготовляє компонент для виробництва далекобійних дронів-камікадзе «Герань»

Китайська державна корпорація Jilin Chemical Fiber Group постачала до Росії хімічні речовини, необхідні для виробництва ударних безпілотників. Про це повідомило Politico з посиланням на внутрішні документи російської компанії.

Згідно з документами, Jilin Chemical Fiber Group могла співпрацювати з російським підприємством «Алабуга-Волокно» – підсанкційною дочірньою компанією підрозділу «УМАТЕКС» російської державної корпорації «Росатом». Зокрема, на початку 2026 року китайська компанія поставила до Росії 46 тонн вуглецевих хімічних матеріалів, які в митних документах могли бути зазначені як нейлон і поліестер.

Колишня чиновниця Міністерства фінансів США Керрі Бітсофф, яка займалася розробкою та забезпеченням дотримання санкцій проти російських мереж закупівлі озброєнь, заявила, що невідповідність митних кодів може свідчити про приховування компанією «більш конфіденційного замовлення».

«Алабуга-Волокно» розташоване на території спеціальної економічної зони «Алабуга» в Татарстані. Підприємство виробляє високотехнологічне вуглецеве волокно, яке використовується для масового виробництва далекобійних дронів-камікадзе «Герань» – аналогів іранських «шахедів».

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Керівник Українського центру безпеки та співробітництва (УЦБС) Сергій Кузан заявив, що отримані документи можуть свідчити про участь китайських державних компаній у постачанні сировини для російського оборонного виробництва.

«Китай, мабуть, став головним, а фактично й єдиним джерелом постачання матеріалів, необхідних для виробництва композитних матеріалів, що використовуються у російській зброї», – заявив Кузан.

Посольство Китаю у Вашингтоні назвало звинувачення щодо підтримки Пекіном російської програми виробництва ударних дронів спробою «очорнити Китай». У диппредставництві наголосили, що країна ніколи не постачала летальну зброю сторонам конфлікту та здійснює контроль за товарами подвійного призначення.

Відомо, що УЦБС передав російські документи урядам США та Великої Британії, що дасть змогу накласти санкції на китайську компанію.

«Алабуга-Волокно» вже перебуває під санкціями України, Європейського Союзу, Нової Зеландії, Швейцарії та Великої Британії. Водночас проти Jilin Chemical Fiber Group обмеження наразі не запроваджували.

У серпневому звіті Спеціального комітету Палати представників США з питань Китаю зазначалося, що товари подвійного призначення з Китаю та Гонконгу продовжують використовуватися для підтримки російських військових програм. За даними Кільського інституту, оприлюдненими в червні, Китай постачав понад 60% компонентів, необхідних для функціонування російської армії.