Пожежа на сміттєзвалищі перекинулася на торфовища

Через пожежу на сміттєзвалищі, яка перекинулася на торфові родовища, лівий берег Києва охопив їдкий дим. Наразі пожежники повідомляють, що відкритого вогню немає, однак досі гасять територію тління.

«Через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі, у деяких районах міста спостерігається значне задимлення, через те, що в ході ліквідації, пожежа частково перекинулася на торфовища. Наразі, загальна площа загоряння складає 2000 кв. м», – повідомила 21 вересня прес-служба ДСНС у Києві.

Мешканці Дарницького району публікують у соцмережах відео із димом, який заповнив вулиці Києва, та скаржаться на сморід.

КМДА закликала мешканців району обмежити перебування на вулиці, а також зачинити вікна.

Нагадаємо, що пожежа на сміттєзвалищі на вулиці Ревуцького, що у Дарницькому районі, розпочалася ще у неділю, 20 вересня. Тоді горіло 500 кв.м. території сміттєзвалища. Зазначимо, що до складу Дарницького району Києва, розташованого на лівому березі Дніпра, входять мікрорайони Нова Дарниця, Позняки, Осокорки, Харківський масив, Село Шевченка, Рембаза, Бортничі та Червоний хутір.