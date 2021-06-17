Насіння кокаїнового куща було сховано у двох м’яких іграшках

Київські митники під час перевірки експрес-відправлення з Індонезії на адресу киянина виявили наркотичні засоби, приховані в дитячих м’яких іграшках.

Як повідомила Державна митна служба, згідно з декларацією, у міжнародній бандеролі знаходилася лялька-іграшка вартістю 1,94 долара. Однак у митників виник сумнів щодо того, що відправник надсилає іграшки ручної роботи з Індонезії в Україну і відкрили посилку.

«Всередині яскравих створінь знаходилося по пакетику з рослинною речовиною. У такий спосіб відправник переміщував наркотичні засоби з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених тайників», – йдеться у повідомленні.

Як встановила митна експертиза, у складі речовини, якою були начинені дві іграшки рожевого та жовтого кольорів, знайшли алкалоїди насіння кокаїнового куща – метиловий ефір ангідроекгоніну (метилекгонідин), тропін та тропакокаїн, які є похідними екгоніну і віднесені до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Митники склали протокол про порушення митних правил, а наркотичну речовину вилучили.