На Одещині поліцейська крала наркотики з речдоків та продавала їх

Правоохоронці викрили співробітницю одного з райвідділів Національної поліціі Одеської області, яка крала речові докази, повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Жінка викрадала зі сховища речдоків вилучені психотропи, після чого продавала їх, зокрема, залучаючи до цього наркодилерів.

Оперативники СБУ задокументували спробу жінки збути 0,5 грама кокаїну, а решту наркотиків виявили під час обшуку у неї вдома.

Наразі стосовно затриманої розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК України. Їй загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 травня СБУ затримала двох працівників Львівського районного управління поліції та ще одного їх колишнього колегу за торгівлю наркотиками. Ще двох поліцейських цього управління оголосили в розшук.