Слідчі повідомили про підозру організаторці злочинної групи та двом збувачам

Правоохоронці Львівщини викрили членів злочинної групи, що займались торгівлею героїном у Львові. Щодня вони постачали наркотики понад трьом десяткам клієнтів. Про це 28 травня повідомила Нацполіція Львівщини.

Організаторкою злочинної групи є 24-річна львів’янка. Вона разом із п’ятьма львів’янами віком від 22 до 41 року постачала героїн мешканцям Львова. Поліцейські повідомляють, що члени угруповання щодня збували наркотики понад 30 клієнтам.

У рамках відкритого кримінального провадження провели 8 обшуків у квартирах та авто учасників злочинної групи. Правоохоронці вилучили згортки з наркотиками, блокноти з чорновими записами, гроші та інші речові докази.

Слідчі повідомили про підозру організаторці злочинної групи та двом збувачам (22-річній львів’янці та раніше судимому 26-річному місцевому мешканцю) у скоєнні ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою) ККУ.

24-річній організаторці суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Щодо інших підозрюваних вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим трьом учасникам злочинної групи – двом збувачам та постачальнику героїну.