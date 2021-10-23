У суботу, 23 жовтня, за недотримання карантинних обмежень з протидії поширення коронавірусу оштрафували власника ресторану Nebos на вул. Мала Житомирська у Києві. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Він нагадав, що в столиці зараз діють обмеження так званої «помаранчевої зони», тому заклади мають дотримуватись маскового режиму і соціальної дистанції. За словами нардепа, заклад перевірили на звернення небайдужих киян.

Комісія з'ясувала, що відвідувачі і персонал не носять маски, в ресторані немає маркування про дотримання соціальної дистанції в черзі, в приміщенні не проводять регулярне прибирання та дезінфекцію поверхонь, немає температурного скринінгу серед відвідувачів і співробітників. Столи в ресторані стояли на відстані менш ніж 1,5 метра і за ними сиділи понад чотири людини.

Поліцейські склали протокол про адміністративне порушення за ч.1 ст. 43-4 КУпАП, власнику загрожує від 17 до 170 тис. грн штрафу.

Пізніше у Держпродспоживслужбі уточнили, що мова йде про ресторан Nebos.

Зазначимо, що днями навколо цього ресторану розгорівся скандал, через те, що заклад у соцмережах написав про «свою відкритість для всіх людей» незалежно від того вакциновані вони, чи ні. Так, Nebos назвав себе «місцем вільних людей», де не потрібна маска чи вакцинація. На сторінці закладу в Instagram повідомляється, що «нам неважливо, є у вас маска чи ні, вакциновані ви чи ні – ми завжди відкриті для людей, які беруть відповідальність за своє здоров'я». Ресторан позиціонує себе як «місце вільних людей».

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скріншот сторінки Nebos в Instagram

Зауважимо, що раніше повідомлялося про те, що через погіршення ситуації з Covid-19 Київ найближчим часом може перейти до червоної зони. Наразі столиця України перебуває у «помаранчевій зоні». Ця зона сигналізує про наближення регіону до червоної зони.

На цьому рівні епідемічної небезпеки зберігаються обмеження зеленої і жовтої зон, а місцеві органи влади можуть запроваджувати власні додаткові обмеження: заборонити розміщення відвідувачів у кафе і ресторанах на відстані менш ніж 1,5 метра за сусідніми столиками і більш ніж чотирьох осіб за столом.

Як інформував ZAXID.NET, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 23229 людей, зафіксовано 483 летальних випадки, 8330 пацієнтів одужали. До цього два дні поспіль фіксували антирекорди за кількістю інфікованих та померлих.