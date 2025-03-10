Справу довічників слухали в Оболонському районному суді Києва

Оболонський районний суд скасував вирок 2004 року, яким за умисне вбивство засудив до довічного ув'язнення шістьох чоловіків. «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 3 березня повідомив, що засуджені у 1996-1999 роках діяли у Криму як угруповання і скоювали злочини. Проте коли один із чоловіків відсидів термін, то побачив «вбитого» живим.

За матеріалами справи, засуджені працювали охоронцями в Азовському лікеро-горілчаному заводі й пограбували колишню бухгалтерку компанії. Вони ввірвалися у будинок й катували жінку електропраскою доки вона не розповіла, де закопала слоїк з грошима.

Також засуджених звинуватили у трьох вбивствах. Разом з обвинуваченими на підсобному господарстві заводу працювали двоє братів і доглядали за тваринами. Під час однієї з пиятик працівники почали сваритися, у них була рушниця. Чоловіки виривали один в одного зброю, пролунав постріл, від якого загинув один з братів. Працівники заводу вирішили заховати труп, віднесли його на берег озера Сиваш і втопили.

У вироку йдеться, що брата застреленого чоловіка через кілька місяців вбили смертельною дозою опію. Обвинувачені вирішили його добити, облили бензином і спалили, а рештки викинули в озеро Сиваш. Через кілька днів обвинувачені нібито розстріляли й спалили батька вбитих братів. Під час слідства обвинувачені зізналися у вбивствах. Слідчі знайшли на місці злочину у ґрунті фрагменти обгорілих кісток людини.

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим у 2004 році визнав винними у вбивствах всіх шістьох чоловіків: троє отримали довічне ув'язнення, двох засудили до 15 років позбавлення волі й один чоловік отримав 14,5 років в'язниці. Коли обвинувачені вийшли з тюрми й повернулися у вже окупований росіянами Крим, то один із них побачив живим чоловіка, за вбивство якого їх засудили.

Коли один з довічників дізнався, що жертва вижила, то звернувся до адвоката, який раніше працював у Луганській області й мав знайомих в окупаційній адміністрації тимчасово окупованого Криму. Юрист зміг довести, що «вбитий» насправді живий й отримав копію його паспорта, фото та відео із ним. На відеозаписі чоловік представляється і каже, що відео створили 12 березня 2017 року. За словами чоловіка, його брат та батько насправді живі й мешкають в окупованому Придністровʼї, а він з 2014 року працює охоронцем у кооперативів в Криму. Він заявив, що вся справа про вбивства «вигадана».

Прокурор сумнівався у правдивості доказів, які надали окупанти. Проте суд, посилаючись на Міжнародний суд ООН і так звані «намібійські винятки», вважає, що видані окупаційною владою документи потрібно визнавати, якщо невизнання може порушувати права громадян. Суд визнав всі докази допустимими.

Колегія суддів під головуванням Владислава Дев'ятка вирішила, що вбивства чоловіка, який зараз мешкає в Криму, не було. Інших чоловіків, які могли стати жертвами засуджених, вирішили не шукати. З умисного вбивства дії засуджених на довічне перекваліфікували на умисне вбивство однієї людини (батька), щоб приховати необережне вбивство (одного з братів). Трьох обвинувачених негайно звільнили з-під варти в залі суду.

У вироку йдеться, що у розгляді справи брали участь четверо засуджених. Інші двоє, які відсиділи термін, не виходять на зв'язок і ймовірно перебувають на окупованих територіях. Один із засуджених намагався скасувати вирок з 2016 року, але суди повертали йому заяву, посилаючись на знайдені в них недоліки.