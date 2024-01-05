Армія Північної Кореї у п’ятницю, 5 січня, випустила щонайменше 200 артснарядів у водах на північ від спірного з Південною Кореєю західного морського кордону у Жовтому морі. Про це повідомило Yonhap.

Артилерійські обстріли були зафіксовані з мису Чансан, розташованого на північ від найпівнічнішого острова Південної Кореї в Інчхоні та мису Деунсан, який лежить на північ від західної групи прикордонних островів Йонпхендо.

В Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили, що на території країни внаслідок обстрілу пошкоджень немає. Снаряди потрапили на територію буферної зони, яка була створена відповідно до військової угоди, підписаної 19 вересня 2018 року між обома державами, з метою зменшення напруженості на кордоні. У комітеті також заявили, що артилерійський обстріл є «актом провокації, який загрожує миру та посилює напруженість на Корейському півострові».

Група островів Йонпхендо з спірним адміністративним статусом наразі перебувають під контролем Південної Кореї

Влада Південної Кореї початково закликала жителів з групи островів Йонпхендо перейти до укриттів, однак згодом військові попросили мешканців евакуюватись до часу стабілізації ситуації. Відомо також, що на сьогодні у регіоні заплановані військові навчання південнокорейської армії.

Як пише Associated Press, за оцінками експертів Північна Корея вочевидь активізує свою воєнну діяльність в регіоні у найближчі місяці тим самим посилюючи напругу на Корейському півострові перед парламентськими виборами в Південній Кореї, які заплановані на квітень, а також президентськими виборами у США, які відбуватимуться у листопаді 2024 року.

Зауважимо, що згадану угоду КНДР розірвала в односторонньому порядку у листопаді 2023 року. Водночас Південна Корея теж призупинила її дію, на знак протесту проти запуску супутника-шпигуна.

Наприкінці грудня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїм військовим, виробникам боєприпасів та сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни.

Востаннє аналогічне, й об'єктивно більше загострення, між обома Кореями відбулось 23 листопада 2010 року. Тоді цей острів був вже обстріляний КНДР у відповідь на артилерійські навчання на ньому південнокорейської армії. Тоді КНДР випустила близько 170 боєприпасів, які уразили військові та цивільні об'єкти, нагадує Defense Express.