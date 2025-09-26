В осінній період троянди можуть страждати від чорної плямистості

Осіння підгодівля троянд відіграє важливу роль у забезпеченні їхнього здоров’я та закладці майбутнього цвітіння. У цей період рослини активно накопичують поживні речовини для перезимівлі, і без правильного добрива весняний розвиток може бути послабленим. Чим підживити кущі, пише «24 Канал».

Чим підживити троянди восени

Оптимальним варіантом є застосування калійно-магнієвого добрива. Цей вид підживлення сприяє зміцненню тканин, підвищує опірність до хвороб і коливань температур, а також покращує загальну витривалість рослин під час зимових холодів. У складі добрива присутні важливі елементи: калій, магній, натрій та мікроелементи, необхідні для нормального обміну речовин у рослин.

Коли проводити підживлення

Внесення добрив рекомендується здійснювати до зниження температури ґрунту нижче +8°C. Якщо ж температура повітря опускається до +2-4°C, ефективність підживлення значно зменшується через уповільнення роботи кореневої системи.

Як правильно застосовувати

Для приготування робочого розчину потрібно розчинити 25 г порошкового добрива в 10 л теплої води. Перед внесенням поживного розчину ґрунт навколо куща слід злегка зволожити, щоб уникнути стікання і забезпечити рівномірне поглинання речовин. Підживлення проводять по колу навколо основи рослини, охоплюючи всю зону розташування коренів.

Профілактика хвороб: чорна плямистість

В осінній період троянди можуть страждати від чорної плямистості – грибкового захворювання, що проявляється темними плямами на листках. Щоб запобігти поширенню інфекції, рекомендується регулярно прибирати опале листя, особливо вологе. Саме воно часто містить спори грибка, які можуть зберігатися в ґрунті до наступного сезону.