Колін Павелл обійняв посаду держсекретаря США в 2001 році

Колишній держсекретар США Колін Павелл у понеділок, 18 жовтня, помер від ускладнень, до яких призвів коронавірус Covid-19, у віці 84 роки, повідомила його сім'я у Facebook.

«Генерал Колін Лютер Павелл, колишній держсекретар США та колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів, помер цього ранку у зв'язку з ускладненнями, спровокованими Covid-19. Він був повністю вакцинований», – йдеться в дописі у Facebook, який оприлюднила сім'я Павелла на його сторінці.

Хто такий Колін Павелл

Колін Павелл народився у 1937 році в Нью-Йорку. Він розпочав армійську кар'єру у віці 21 року, служив у В'єтнамі та південно-східній Азії. Після цього Павелл закінчив університет Джорджа Вашингтона та почав працювати в Пентагоні.

У 1989 році Джордж Буш висунув Павелла на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів. При ньому були успішно проведені військова операція у Панамі (1989 р.) та війна в Перській затоці (операція «Буря в пустелі»).

Під час першого президентства Джорджа Буша-молодшого (2001-2005 рр.) Павелл став держсекретарем США, ставши першим афроамериканцем на цій посаді. Він став однією з ключових фігур під час збору аргументів на користь введення американських військ до Іраку. Після звернення Павелла до Ради Безпеки ООН у 2003 році Буш віддав наказ про початок операції в Іраку. Пізніше Павелл шкодував про цей виступ. У 2004 році Павелл пішов у відставку з посади голови Держдепу, пише «Інтерфакс-Україна».