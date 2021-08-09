Життя в дорозі у мобільному кемпері Porsche Cayenne

Гаррісон Шоен звик до життя в польових умовах в армії, а під час карантину вирішив збудувати собі позашляховик, з усім необхідним для життя в дорозі та подорожей важкопрохідними манівцями.

У своїх соцмережах, включаючи YouTube, Instagram та TikTok, Гаррісон ділиться розповідями про будівництво дому на колесах на основі Cayenne S 2008 року випуску з горластим V8 під капотом та ліфтованою на 10 см підвіскою. Як доказ своєї спроможності цей модифікований позашляховик підкорив пустелю Моав.

Помешкання в машині досить спартанське, а інтер’єр складається з індивідуальної підлоги, яка використовується переважно для зберігання одягу та інструментів. Шафки Ikea пропонують місце для зберігання дрібних речей, а мініхолодильник, розташований позаду сидіння водія, зберігає їжу холодною. Під ліжком позаду переднього сидіння пасажира встановлена електростанція потужністю 2000 Вт, ззаду – складана піч. Оце й усе спорядження кемпера.

Зовнішній багажник на даху містить 10-літровий резервуар для душу та великий вантажний ящик для додаткового зберігання. Також на даху закріплений тент для створення затінку у зоні відпочинку і блок прожекторів. Залежно від умов бездоріжжя 33-дюймові шини Гаррісон міняє на 18-дюймові.

Гаррісон також розповідає про вартість усіх перетворень Cayenne на автокемпер. Сам Porsche Cayenne обійшовся йому у 9 тисяч доларів, а на всі модифікації пішло ще близько 16 тисяч.