Range Rover-амфібія

Щоб відправити старенький позашляховик у підводну одіссею, знадобилось зовсім трохи «‎гаражної магії» – обладнати машину високою вихлопною трубою (шноркелем), щоб двигун не захлинувся, та агресивнішими шинами, здатними пройти замуленим дном ставка. Ось що значить «всюдихід»!

Більшість автомобілів пасують перед водою, глибшою за колісну лінію. Коли вода доходить до вікон – це вже гарантований «потопельник». Що ж казати про випадки, коли вода закриває дах машини? Відео від користувача Instagram із ніком Acapella показує, що у виняткових випадках машина може перетворитись на субмарину і проїхати дном водойми.

Автомобіль зміг зануритись у воду по самий дах, проїхати по дну та виїхати на протилежний берег. А після цього спокійнісінько поїхав далі, наче так і треба. Щоправда, в ході підводної поїздки пасажиру Range Rover довелось випірнути з-під води, щоб ковтнути повітря. А от водій позашляховика виявився таким же витривалим, як і його автомобіль – він залишався під водою протягом усієї підводної прогулянки.