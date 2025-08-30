Йдеться про підвали на вул. Городоцькій, 141

Залізничний районний суд Львова виправдав колишнього працівника Франківської районної адміністрації Богдана Дудка, якого звинувачували у отриманні хабаря за приватизацію підвалів на вул. Городоцькій.

Як вказано в матеріалах справи, Богдан Дудок працював завідувачем квартирним відділом Франківської районної адміністрації Львівської міської ради. У 2006 році компанія МПП «МПМ» звернулась в райадміністрацію із заявою про приєднання низки приміщень на вул. Городоцькій, 141. Це майно МПП «МПМ» придбало в ВТФ «Надія».

Слідчі вважали, що Богдан Дудок хотів отримати хабар від директора компанії «МПМ», тому належно не перевірив документи, за якими частина приміщень уже була приватизована мешканцями квартир. Загальна сума збитків становила понад 351 тис. грн.

У суді Богдан Дудок свою провину заперечив. Він зазначив, що до його повноважень не входили комісійні обстеження, а квартирний відділ не мав власної печатки чи штампу для посвідчення документів. Рішення про приєднання приміщень приймала житлова комісія. Підготовкою документів займалося ЛКП «Навколо базару», в них було вказано, що підвали підлягають приватизації, а мешканцям вони не потрібні.

Однак суд не знайшов доказів того, що в приєднанні підвалів брав участь Богдан Дудок, тому суддя Сергій Колодяжний визнав його невинуватим і виправдав через недоведеність його вини. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.