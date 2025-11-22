Натана Гілла засудили до 10,5 року ув'язнення

Колишнього депутата Європарламенту і лідера партії Reform UK в Уельсі Натана Гілла засудили до 10,5 року ув'язнення за проросійські заяви та просування Віктора Медведчука. Про це у п’ятницю, 21 листопада, повідомила телерадіомовна компанія BBC.

У п’ятницю суд ухвалив, що дії Гілла суперечили його обов'язку дотримуватись парламентських процесів, а саме вимозі не приймати хабарі.

Гілл отримував хабарі від депутата партії «Опозиційна платформа – За життя» Олега Волошина у 2018-2019 роках, коли був членом Європейського парламенту. За проросійські заяви та публікації в новинних виданнях щодо війни в Україні йому заплатили понад 45 тис. євро.

У лютому 2019 року, після того, як Україна порушила справу проти Медведчука за державну зраду, Волошин доручив Гіллу виступити на каналі «112 Україна». Там в етері він заявив, що проти Медведчука ведеться «переслідування за його політичні переконання».

Його адвокат Пітер Райт заявляв, що Гілл мав гарну репутацію і «був щиро занепокоєний напруженими подіями на сході України між проукраїнськими та проросійськими угрупованнями».

Натана Гілла засудили до 10,5 року тюремного ув'язнення. Він матиме право на звільнення під заставу після відбуття половини терміну. Після оголошення вироку Гілла доправили до в’язниці для негайного відбування покарання.

Нагадаємо, 26 вересня Гілл визнав себе винним за вісьмома пунктами обвинувачення у корупції, вчиненій між груднем 2018 та липнем 2019 року.