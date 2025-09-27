Натан Гілл у Європарламенті представляв Уельс від правопопулістської партії Reform U.K

Ексдепутат Європарламенту Натан Гілл зізнався, що брав хабарі від колишнього українського нардепа Олега Волошина в обмін на проросійські заяви та публічні виступи на захист Віктора Медведчука. Про це у п’ятницю, 26 вересня, повідомило Reuters.

Натан Гілл у Європарламенті представляв Уельс від правопопулістської партії Reform U.K Найджела Фараджа. Сьогодні він не обіймає в ній жодної посади.

26 вересня Гілл визнав себе винним за вісьмома пунктами обвинувачення у корупції, вчиненій між груднем 2018 та липнем 2019 року. Колишній депутат розповів, що у той період він отримував гроші від екснардепа від партії ОПЗЖ Олега Волошина за проросійські виступи.

Прокурор Марк Гейвуд заявив, що листування у WhatsApp між Гіллом і Волошиним містить домовленості про те, що євродепутат мав ставити у парламенті потрібні запитання, робити необхідні для екснардепа ОПЗЖ заяви та контактувати з високопосадовцями Єврокомісії.

У лютому 2019 року, після того, як Україна порушила справу проти Медведчука за державну зраду, Волошин доручив Гіллу виступити на каналі «112 Україна». Там в етері він заявив, що проти Медведчука ведеться «переслідування за його політичні переконання». Гілл також організовував участь євродепутатів у програмах цього телеканалу, які мали підтримувати продовження переговорів щодо російсько-української війни між Медведчуком і тодішнім прем’єром Росії Дмітрієм Медведєвим.

Прокурори також встановили, що у липні 2019 року Гіллу заплатили за організацію та проведення в Європарламенті презентації Медведчука щодо його «Плану миру для Донбасу».

Нагадаємо, 10 лютого 2023 року СБУ повідомила про підозру депутату від забороненої ОПЗЖ Олегу Волошину. Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років він сприяв військово-політичному керівництву Росії у підривній діяльності проти України. Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю.

Верховна Рада України на своєму засіданні 24 лютого достроково припинила повноваження Волошина.