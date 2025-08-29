У суді Василь Вовчок визнав свою провину

Берегівський районний суд Закарпатської області визнав винним 60-річного Василя Вовчка в одержанні неправомірної вигоди та оштрафував на 25,5 тис. грн. Згідно з опублікованим у судовому реєстрі вироком, обвинувачений працював на посаді начальника Берегівської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Підлеглі платили Василю Вовчку частину отриманих премій.

У матеріалах справи йдеться, що у грудні 2022 року двоє ветеринарів Іванівської ветлікарні та фельдшер Боржавської ветлікарні у різний час віддали Василю Вовчку 8 тис. грн зі своїх премій. Лікарі у суді свідчили, що керівник вимагав віддавати частину грошей.

Під час судових засідань обвинувачений розкаявся та уклав з прокурором договір про визнання винуватості. Зазначимо, що Василь Вовчок очолював Берегівську ветлікарню з 2003 року. З 2023 року він є заступником начальника Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини.

Суддя Лайош Гал визнав винним Василя Вовчка у прийнятті неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 ККУ) та оштрафував на 25,5 тис. грн. Також обвинуваченому на рік заборонили обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційних та адміністративно-господарських функцій у лікарнях. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.