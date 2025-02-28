Під час засідання підприємиця визнала свою вину і суд призначив їй 39,1 тис. грн штрафу

Івано-Франківський міський суд визнав підприємицю Оксану Івануляк винною у наданні неправомірної вигоди службовій особі. За відкати директорці Верховинської багатопрофільної лікарні Галині Кікінчук представниці ТОВ «АТ-Фарма» призначили 39,1 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 25 лютого, лікарка Оксана Івануляк, яка перебуває у декретній відпустці, у лютому 2022 року зареєструвалась приватним підприємцем та, маючи медичну освіту, надавала консультаційні послуги, а також займалась посередницькою діяльністю під час закупівлі фармацевтичних товарів державними, комунальними та приватними медзакладами. Зокрема була представником київської компанії «АТ-Фарма», отримуючи відсотки від суми укладених договорів та рентабельності товару.

Обвинувачена запропонувала свої послуги директорці Верховинської багатопрофільної лікарні Галині Кікінчук, з якою була знайома, домовившись з нею про відкати з кожного укладеного договору на закупівлю медикаментів. Упродовж 2022-2023 років лікарня уклала із «АТ-Фарма» десятки договорів на понад мільйон гривень без проведення процедури публічних закупівель. За це Оксана Івануляк перерахувала на картки Галини Кікінчук та її доньки 36,1 тис. грн відкату.

Під час засідання підприємиця визнала свою вину і суд призначив їй 39,1 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року за відкати директорці Верховинської багатопрофільної лікарні Галині Кікінчук суд оштрафував ще одного підприємця – представника ТОВ «Модерн-Фарм» Юрія Ковтуна. Справу директорки медзакладу розглядають в окремому провадженні. За хабарництво їй загрожує до 10 років ув’язнення.