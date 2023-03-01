Суд визнав винним Євгенія Дихне у зловживанні службовим становищем

Вищий антикорупційний суд оголосив вироки колишньому директору міжнародного аеропорту «Бориспіль» та керівниці служби орендних відносин летовища. Йдеться про Євгенія Дихне, який був керівником летовища з 2014 по 2017 роки, та Олесю Левочко. Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у середу, 1 березня, посадовців визнали винними у зловживанні службовим становищем. Вони за заниженою вартістю надавали в оренду приміщення аеропорту й завдали збитків державі на понад 15,7 млн грн.

На директора та керівницю орендних відносин наклали штрафи та заборони обіймати адміністративні посади. «Колишньому керівнику МА «Бориспіль» суд призначив покарання п'ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн», – розповіли в прес-службі САП.

Керівниця служби орендних відносин Олеся Левочко отримала покарання – чотири роки позбавлення волі. На неї також наклали штраф у розмірі 8,5 тис. грн та заборонили обіймати адміністративні та організаційні посади на три роки штрафом. Обвинувачені впродовж 30 днів можуть оскаржити вирок. Адвокати Євгенія Дихне з компанії «Міллер» у коментарі для «Суспільного» розповіли, що адвокати подаватимуть апеляцію.

Водночас у прес-службі ВАКС повідомили, що також ухвалили рішення стягнути з обох обвинувачених матеріальну шкоду у розмірі 10 млн 996 тис. 758 грн. Гроші підуть на користь регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

У прес-службі САП зазначили, що з 2014 по 2019 роки посадовці аеропорту «Бориспіль» на підставі угод попередньої оренди передавали приміщення підприємцям. Однак майно належить Міністерству інфраструктури України, а право на його передачу має лише Фонд державного майна України. У САП розповіли, що директор аеропорту та керівниця служби орендних відносин за заниженою вартістю надавали приміщення для бізнесу. Відтак держава отримала збитків на 15,7 млн грн.

Зазначимо, що Євгеній Дихне був директором аеропорту «Бориспіль» з 2014 по 2017 роки, а з 2019 до 2022 року очолював авіакомпанію «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ). За інформацією юридичної компанії «Міллер», яка захищала його інтереси, під час роботи на посаді директора «Борисполя», Євгеній Дихне оновив інфраструктуру аеропорту. «Конкурси на здачу майна в оренду проводи невиправдано довго – до 2 років. Тобто «Бориспіль» на фоні наростального пасажиропотоку та «безвізу» міг ще на 2 роки залишитись без звичних усім сучасних термінальних сервісів», – пояснили юристи.

«Міллер» вважає, що Євгеній Дихне не завдав збитків державі, а навпаки – уникнув їх. Юристи зазначили, до «Бориспіль» не є постраждалою стороною.