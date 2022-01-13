Затриманий, який зараз працює позаштатним радником голови Держекоінспекції, пообіцяв допомогти представнику аграрного підприємства

Правоохоронці затримали колишнього нардепа попереднього скликання Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка» Андрія Немирівського. Про це повідомили в ДБР.

Затриманий, який зараз працює позаштатним радником голови Держекоінспекції, пообіцяв допомогти представнику аграрного підприємства: гарантував, що за 17 тис. доларів «вирішить питання» щодо позитивного висновку оцінки впливу на довкілля від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Чиновник отримав 2 тис. доларів, а вже 13 січня його затримали слідчі ДБР під час отримання другої частини хабаря – 15 тис. доларів. Справу попередньо кваліфікували як шахрайство у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). За це загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

Наразі правоохоронці проводять обшуки в помешканні та на місці роботи фігуранта. Також перевіряється причетність до вказаного злочину службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Державної екологічної інспекції.

Правоохоронці імені затриманого не називають, втім, за інформацією «Української правди», йдеться про Андрія Немирівського. Під час роботи у Раді він був членом Комітету з питань запобігання та протидії корупції.