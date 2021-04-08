Свій вчинок Віталій Даниленко пояснив тим, що дружина нібито йому зраджує

45-річному екс-депутату Київської міської ради оголосили про підозру за підпал квартири, де перебували його неповнолітні діти та дружина, повідомляє у четвер, 8 квітня, Київська міська прокуратура. За даними «Української правди», йдеться про Віталія Даниленка.

Повідомлення про пожежу поліцейським надійшло ввечері 6 квітня. Після прибуття на місце вони вияснили, що під час конфлікту між подружжям чоловік запальничкою підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні, через що розпочалася пожежа. Вогонь пошкодив вхідні двері в квартиру та майно в тамбурі.

Прокуратура не уточнила, кому саме належить квартира, де сталася пожежа.

«Київ Оперативний» пише, що спершу телефонував чоловік, який у власній квартирі намагався забрати у дружини рушницю, але вона її не віддавала. Однак згодом за цією адресою надійшло інше повідомлення – про пожежу.

фото «Київ Оперативний»

Місцеві мешканці скаржилися поліції на чоловіка, який приїхав на Bentley та підпалив квартиру на 16 поверсі. За даними сайту, в приміщенні під час підпалу перебували його дружина та четверо неповнолітніх дітей. Даниленко пояснив свій вчинок тим, що його дружина нібито зраджує.

Його затримали та оголосили підозру за статтею про умисне знищення та пошкодження майна. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Крім того, прокуратура перевіряє причетність Даниленко до підпалу автомобіля дружини, який стався раніше.

Що відомо про Віталія Даниленка

Колишній депутат Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР-Солідарність», очолював комісію з питань сім’ї, молоді та спорту. До нового складу Київради, обраної восени 2015 року, він не потрапив.

У 2015 році його затримали за підозрою в корупції. Він нібито вимагав гроші від власників автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів Києва за їх подальше безперешкодне функціонування і непроведення перевірок. Під час обшуків СБУ вилучила в нього 4 млн грн.

Генеральна прокуратура закрила справу проти нього у 2016 році, оскільки не знайшла доказів його провини.