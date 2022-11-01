Колишню керівницю департаменту капітального будівництва Міністерства оборони підозрюють у розтраті 18,66 млн грн, виділених на купівлю житла для військових, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Підозру фігурантці 31 жовтня оголосили НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Також підозру оголосили ЇЇ спільнику - директору компанії-забудовниці. Імен підозрюваних у НАБУ не повідомили.

Дії обох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) та ч. 1 ст. 366 (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) Кримінального кодексу України.

За інформацією слідства, тимчасова виконувачка обов'язків директора Департаменту капітального будівництва Міноборони України разом зі спільником створили умови для перерахування навесні 2015 року понад 18,66 млн грн компанії-забудовниці за нібито готові для вселення військовослужбовців і їхніх родин 96 квартир у будинку в Києво-Святошинському районі Київської області. Встановлено, що насправді будинок на той момент був недобудований, не мав ні внутрішнього оздоблення, ні підведених комунікацій, а отже – приміщення не були придатні для життя. Натомість підозрювана фактично підробила необхідні для перерахунку коштів документи, внісши недостовірні відомості про стан готовності житла.

Ініціатором схеми НАБУ та САП вважають посадовицю Міноборони. Директор компанії-забудовниці вказаний як її співучасник.

Розслідування цих фактів правоохоронці розпочали восени 2015 року. У жовтні 2017 головна військова прокуратура закрила справу, попри висновок економічної експертизи, що підтвердила збитки державі.

За три роки житло до ладу не привели, тож улітку 2020-го до НАБУ звернулося Міноборони.

«Детективи НАБУ дослідили тему і побачили ознаки злочину, а також доклали всіх зусиль, щоб реанімувати справу», – зазначається в повідомленні.

Докази для оголошення підозр у цій справі НАБУ і САП збирали з листопада 2020 року.